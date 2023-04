Ex-GSI depõe nesta sexta à PF; veja perguntas sem resposta

Depoimento foi determinado por Alexandre de Moraes após a repercussão de vídeo do ex-ministro no Planalto durante a invasão de 8 de janeiro

Flagrado em vídeo ao lado de golpistas durante a invasão do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, irá prestar depoimento nesta sexta-feira, 21, à Polícia Federal. O agora ex-ministro pediu demissão do cargo na última quarta-feira, 19, logo após a repercussão das imagens.

A oitiva com Dias segue decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o depoimento dentro de um prazo de 48 horas. Na ordem, Moraes destaca que já havia determinado, ainda em 8 de janeiro, a coleta de imagens de todas as câmeras do Distrito Federal que pudessem auxiliar na identificação de extremistas.

Em falas recentes, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), também já havia dito que todas as imagens existentes do caso já haviam sido enviadas à PF. Uma das principais dúvidas surgidas com a veiculação o vídeo com Dias, portanto, é da possível existência de novas imagens dos atentados em Brasília.

Se existiam novos vídeos da invasão de 8 de janeiro, por que eles foram tornados públicos só agora? E por quem? O GSI ou a Secom sabiam dessa omissão? Em entrevista à GloboNews ainda na quarta-feira, Dias apenas negou qualquer relação com o vídeo, onde ele e outro membro da pasta orientam extremistas e chegam até a oferecer água a eles.

“Colaram minha imagem ao major distribuindo água para os manifestantes, fizeram cortes da minha imagem. Tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro, sempre pautei minha vida em cima dos valores éticos e morais. O maior presente que dou a mim até hoje é a honra. Aquilo é um absurdo, não sei de onde vazou”, afirma o ex-ministro.

Outras dúvidas surgem a partir da própria presença de Dias no Planalto no momento da invasão. O que o então ministro fazia no local? Se ele presenciou ações criminosas, por que não interviu ou deu voz de prisão aos golpistas. Entre bolsonaristas, as imagens têm sido utilizadas para fortalecer a tese de que o governo Lula já tinha conhecimento do potencial nocivo do 8 de janeiro, e teria se omitido em proteger a Praça dos Três Poderes.

Já alguns petistas, por sua vez, apontam relação de Dias com a antiga equipe de Jair Bolsonaro (PL), principalmente ao ex-ministro Augusto Heleno. Para eles, a presença do ex-GSI no Planalto indicaria uma possível “infiltração” de militares bolsonaristas no governo. “Eu entrei no Palácio depois que ele foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro e quarto piso para que houvesse a prisão no segundo. Na sala ao lado da do presidente, retirei três pessoas e mandei descer”, explicou Dias.



