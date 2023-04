Ricardo Ricardo Capelli assume interinamente comando do GSI após queda de Gonçalves Dias

Ricardo Capelli era o secretário-executivo do Ministério da Justiça e foi interventor na Segurança Pública do DF após os ataques de 8 de janeiro

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, assumirá interinamente o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), enquanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não efetiva outra pessoa no cargo. As informações são de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria da Comunicação Social (Secom).

Capelli assumirá o lugar de Gonçalves Dias, que pediu demissão após aparecer em vídeo durante os ataques à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, ao lado de golpistas. "(Capelli) será nomeado interinamente como secretário-executivo do GSI, respondendo pelo GSI interinamente", declarou Pimenta a jornalistas.

Sobre o assunto Lula nomeia ex-interventor do DF para ser ministro interino do GSI

Sônia Guajajara destaca urgência em demarcar territórios

Família Maluf e Banco BTG devolvem R$ 152 milhões à prefeitura de SP

General Gonçalves Dias pede demissão do GSI

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria-executiva do GSI estava sob chefia de Ricardo Nigri, exonerado do cargo pelo presidente Lula. A exoneração ocorreu logo após o pedido de demissão do então chefe do GSI da Presidência da República na tarde desta quarta-feira, 19. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).

"O presidente viaja amanhã (a Portugal); ele (Capelli) permanecerá interinamente à frente do GSI, enquanto o presidente, juntamente com assessorias e ministros, vai definir estratégia, posição efetiva."

O secretário-executivo já havia exercido a função de interventor na área de segurança pública do Distrito Federal, após os atos golpistas de 8 de janeiro.

Conforme Pimenta, Capelli desempenhou um papel "muito importante como interventor aqui na segurança pública". "Portanto, ele foi convidado e aceitou o convite", contou. Capelli ficará responsável pelo GSI até a volta de Lula a Portugal, informou.

Sobre o assunto Quem é Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI que aparece com golpistas durante ataques do 8 de janeiro

Lula garante que golpistas de 8 de janeiro serão julgados

Lula estimula movimentos sociais a se comunicar pelas redes

STF tem quatro votos para tornar réus envolvidos em atos golpistas

Tags