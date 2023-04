O POVO News: A batalha entre governo e oposição pelo comando da CPMI dos atos golpistas

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 18, sua 75ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a batalha no Congresso Nacional para comandar a CPMI do 8 de janeiro. O requerimento de abertura da CPMI deve ser lido no Congresso na próxima quarta-feira, 26.

Ainda sobre os atos antidemocráticos que ocorreram em janeiro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pede a identificação de todos os militares e civis que aparecem nas imagens obtidas na Praça dos Três Poderes, com coletar saliva, digitais e fotos de todos os acusados.

Veja mais informações ao vivo:

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para esta quinta-feira, 20, a partir das 14 horas, o julgamento que deve definir a taxa de correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com potencial de ganhos significativos para os trabalhadores com carteira assinada. O convidado Ricardo Coimbra, conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará, comenta sobre o assunto na edição de hoje.

Esta edição do O POVO News também conta com o professor Eduardo Heleno, cientista político, docente do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST-UFF) esclarece sobre a atuação do GSI no dia 8 de janeiro.

O programa ainda comenta sobre as falas do ministro da Justiça, Flávio Dino, que afirmou que "não há nada a temer" sobre a CPMI. Assim como a condenação de Nikolas Ferreira, que deverá pagar R$ 80 mil a Duda Salabert por transfobia.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

