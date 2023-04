Durante cerimônia, Lula diz não existir espaço para 'quem não gosta de democracia'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que todos que participaram das manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro em Brasília serão julgados. A fala ocorre após a CNN Brasil divulgar imagens que relatam a atuação de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), inclusive do chefe da pasta, ministro Gonçalves Dias, na data.

"Nós não deixaremos de julgar cada um dos golpistas porque nesse País não existe espaço para nazista, para fascista e para quem não gosta de democracia", declarou o presidente, em cerimônia de posse do Conselho de Participação Social e de lançamento do processo de elaboração do Programa Plurianual (PPA) Participativo, nesta quarta-feira, 19. Na fala, o chefe do Executivo ressaltou que todos terão presunção de inocência.

Conforme imagens noticiadas, homens com uniforme do GSI não detêm golpistas, nem sequer os abordam. As imagens mostram a postura de Gonçalves Dias e seus subordinados. Um deles faz um gesto de positivo e cumprimenta os manifestantes, outro serve água.

