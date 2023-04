Lula confirma ida à coroação de Charles III em Londres

O plano do presidente também é aproveitar o roteiro na Europa para voltar à Ásia e desembarcar em Hiroshima, no Japão, onde deve participar da reunião do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu participar da coroação do rei Charles III, que está marcada para o dia 6 de maio, em Londres. O petista resolveu oficializar sua viagem e já conta com apoio do Palácio do Planalto e do Itamaraty para os preparativos da comitiva oficial.

Há possibilidade de que Lula aproveite a viagem para um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. As tratativas, no entanto, ainda não forma confirmadas. Antes, a previsão era de que Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, fosse o representante diplomático do brasileiro na cerimônia. Antes de viagem ao Reino Unido, Lula deve viajar para Portugal e Espanha nas próximas semanas.

O plano do presidente também é aproveitar o roteiro na Europa para voltar à Ásia e desembarcar em Hiroshima, no Japão, onde deve participar da reunião do G7, que acontece de 19 a 21 de maio. O Planalto também estuda a possibilidade de visitas oficiais à França e à Alemanha.

Charles III assumiu o trono no Reino Unido após a morte de Elizabeth II, sua mãe e mais longeva rainha da Inglaterra. A estratégia do governo é recolocar Lula em posição de destaque no cenário político internacional.

Seguindo rigorosamente o protocolo Bridge - plano para o anúncio do falecimento da rainha e posse de seu sucessor -, Charles assumiu automaticamente a coroa após a morte da mãe, e se torna o rei do Reino Unido.



De acordo com a linha sucessória do Reino Unido, caso Charles já tivesse morrido ou, por algum motivo, decidisse abdicar da coroa, o sucessor natural seria, pela ordem das idades, seus irmãos: Anne, seguida por Andrew e Edward.



Logo após a posse, o monarca tem como futuro sucessor imediato seu filho mais velho, William. O primogênito de William, George, é o terceiro na linha.



Aos 73 anos de idade, o até então príncipe de Gales chegou ao trono como o monarca britânico mais velho. Devido ao avanço da idade de Elisabeth II, Charles já vinha assumindo aos poucos as funções da mãe.

