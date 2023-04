Em novo dia e horário, Jogo Político analisa reaparição de Ciro e as polêmicas de Lula

Na viagem pela Ásia, o presidente Lula falou contra o dólar como moeda global e disse que a Ucrânia também é responsável pela guerra, iniciada com a invasão pela Rússia. No Ceará, Ciro Gomes reaparece, mas não fala do governo Lula e faz elogios ao trabalho de Carlos Lupi, do PDT, como ministro da Previdência. São os temas do Jogo Político #232.



A partir desta semana, o Jogo Político tem novo dia e horário. O podcast passa a ser transmitido ao vivo, nas segundas-feiras, às 14 horas, e irá analisar e projetar os fatos da semana.

O episódio de hoje também tratará do início do julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro, das convocações de ministros de Lula para o Congresso Nacional e do pré-lançamento do prefeito José Sarto (PDT) à reeleição.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

