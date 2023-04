Visita de Lula ganha destaque na imprensa chinesa e petista vai parar na manchete

A visita de Luiz Inácio Lula da Silva a China ganhou destaque na imprensa chinesa, tanto na televisão quanto nos jornais impressos. Declarações do presidente sobre o fortalecimento do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, em inglês), que pode libertar os países emergentes das amarras do financiamento tradicional com organismos multilaterais, viraram a manchete do jornal China Daily, o maior diário em inglês no país asiático.

Neste sábado, o China Daily traz em sua capa declarações do presidente Xi Jinping de que as relações de Pequim com o Brasil "são uma prioridade diplomática" e que os dois países vão contribuir para a paz regional e mundial, além de procurarem fortalecer a parceria estratégica, que é de longo prazo.

Segundo o jornal chinês, Xi Jinping ressaltou ainda nas conversas com Lula que, além de Brasil e China serem os maiores países emergentes de seus hemisférios, partilham de vários interesses comuns.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A visita de Lula, recepcionado ontem por Xi Jinping no Grande Palácio do Povo, em Pequim, foi mostrada várias vezes na CCTV, a rede estatal chinesa, com imagens da cerimônia de boas-vindas e das reuniões entre os dois presidentes.

Em 2024, China e Brasil comemoram 50 anos de relações diplomáticas, estabelecidas em 1974. Em suas conversas com Lula, Xi Jinping falou da necessidade de reforçar a cooperação em áreas como agricultura, energia, infraestrutura, aeroespacial, além de novos ramos, como economia verde, economia digital e energia limpa, segundo a imprensa chinesa.

Tags