O POVO News: Moraes manda PF marcar depoimento de Bolsonaro sobre atos golpistas

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 14, sua 71ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de determinar que a Policia Federal (PF) marque o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que apura os atos golpistas de 8 de janeiro deste ano.

Na decisão, Moraes escreveu que a oitiva [audição] de Bolsonaro, solicitada pelo Ministério Público, é “medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados”. O depoimento foi solicitado no inquérito para esclarecer uma postagem feita nas redes sociais de Bolsonaro no dia 10 de janeiro.

Veja mais informações ao vivo:

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

O programa debate ainda os 15 acordos comerciais e parcerias assinadas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, sede do governo chinês, em Pequim. Os documentos mencionam cooperação em áreas como agricultura, cooperação espacial, agências de notícias, comércio, entre outros.

O professor de Direito Penal, Luiz Humberto, comenta sobre as questões jurídicas que envolvem o vazamento de fotos do cadáver da artista Marília Mendonça, vítima de acidente aéreo em 2021. A veiculação das fotografias configura um crime previsto pelo Código Penal.

