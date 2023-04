STJ mantém prisão de líder do PCC acusado de planejar sequestro de Moro

A presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu o pedido de habeas corpus ajuizado em favor de Janeferson Aparecido Mariano Gomes, acusado de ser um dos líderes do plano de atentado contra o senador Sérgio Moro (União-PR). A magistrada defendeu não ter verificado ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

A defesa do responsável pelo setor de inteligência do Primeiro Comando da Capital (PCC) alegou que a prisão preventiva de Aparecido seria constrangimento ilegal, pois os fatos relativos ao possível sequestro seriam apenas cogitação ou atos de preparo. Os advogados sustentaram ainda que não haveria prova dos crimes apontados.

O STJ negou a possibilidade, pois o tribunal de origem ainda não julgou o mérito do habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), para onde foi feito o pedido original.

“Não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior”, escreveu a ministra.

Operação

A Polícia Federal (PF) realizou, no dia 22 de março, a Operação Sequaz, que teve por objetivo desarticular o plano da facção de sequestrar e matar autoridades públicas. Durante a investigação, a PF encontrou documentos contábeis que foram elaborados pela equipe.

Neles, foram elencados todos os gastos relativos à execução do plano contra as autoridades. Os insumos necessários para a ação incluíam o aluguel de imóveis, gastos com alimentação, combustível e pedreiro para construir o cofre onde seriam escondidas armas utilizadas no plano.

O plano arquitetado pelo PCC para executar Moro custou cerca de R$ 1,2 milhão à equipe intitulada “Sintonia Restrita”. A informação está contida em um relatório elaborado pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise), divulgado pela Justiça Federal.