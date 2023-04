O POVO News: MP se manifesta a favor da inelegibilidade de Bolsonaro

A professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ativista feminista Lola Aronovich comentará ainda sobre as ameaças e casos de violência no ambiente escolar

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 13, sua 70ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta sobre a manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE), nesta quarta-feira, 13, a favor do pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



A posição se baseia em uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo PDT contra a chapa do ex-presidente. A investigação se debruça sobre os ataques de Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação nas eleições de 2022, quando, em julho, ocorreu um almoço na Alvorada.

Mais informações também sobre as normas criadas pelo Ministério da Justiça para as plataformas de redes sociais em meio ao ambiente de pânico envolvendo ameaças e casos de violência nas escolas.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

O programa debate ainda a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste, dentro do prazo de cinco dias, sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

A professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ativista feminista Lola Aronovich comenta ainda sobre as ameaças e casos de violência no ambiente escolar no Brasil e o impacto das redes sociais.

