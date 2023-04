MP pede anulação de eleição da presidência da Câmara de Juazeiro

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou à Justiça a anulação do resultado da votação para presidência da Câmara Muncipal de Juazeiro do Norte. O pedido é que o vereador Capitão Vieira (PTB) deixe o cargo para a realização de uma nova eleição para Mesa Diretora da Casa. Uma votação foi realizada no dia 14 de março, após o falecimento de Yanny Brena, que comandava o Legislativo do município do Cariri.

O órgão defende o tempo de 72 horas antes da eleição para apresentação de chapas concorrentes à presidência da Câmara. A orientação é de que o vereador Raimundo Gregório Farias Júnior, então 1º vice-presidente quando Yanny ocupava a presidência, assuma o comando do Legislativo municipal interinamente.

O pedido de anulação foi solicitado pelos vereadores Beto Primo (PSDB), Rosane Macedo (Cidadania), Darlan Lobo (PTB), Janu (Republicanos), William Bazilio (PNM), Rafael Cearense (Podemos) e Lunga (PSB). Apresentado à Casa no dia 17 de março, o documento defende que não houve aviso prévio aos parlamentares que a eleição iria acontecer na data.

Na época, o questionamento já havia sido levantado e gerou polêmica. Ele chegou a ser apresentado pelos sete vereadores, mas teve parecer contrário do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Márcio Jóias (União Brasil).

Com a rejeição do pedido, os parlamentares prometeram ingressar na Justiça para cancelar a eleição. Capitão Vieira foi eleito pela maioria dos presentes, com 12 votos a favor e quatro abstenções.

O promotor Francisco das Chagas da Silva aponta que o pleito teria desobedecido o Regime Interno da Câmara. O órgão ministerial orientou a realização de novas eleições em data e horário definidas pelo presidente em exercício ou através de decisão tomada em plenário.

No dia 21 de março, o vereador Ednaldo Moura (PL), suplente de Yanne, foi empossado como parlamentar na Casa. Até então, ele ocupava um cargo na gestão do prefeito Gledson Bezerra (Podemos) à frente da diretoria do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Ao O POVO, Capitão Vieira defendeu que o pedido do promotor se baseou em "artigo que nem existe mais no regimento da Câmara". O parlamentar está em Brasília, em agenda com o vereador Fábio do Gás. A procuradora da Câmara Municipal, Nathalia Gonçalo, disse que a Casa ainda não foi notificada da recomendação do MP, mas garantiu que a defesa deve agir assim que for emitida uma decisão judicial.

"É preciso obedecer o rito do processo para que na nossa primeira oportunidade, assim que formos cientificados, a Câmara vai sim exercer a defesa dela dentro dos autos. Nós só vamos tomar qualquer medida quando sair oficialmente uma decisão judicial, que é aquilo que realmente deve determinar as ações. Os trabalhos na Casa continuam normalmente com tranquilidade", disse a a procuradora.