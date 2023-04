O POVO News: Dino abandona sessão na Câmara após bate-boca entre deputados

Mais informações também sobre a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, 11, à China, onde se encontrará com Xi Jinping

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 11, sua 68ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta sobre a saída antecipada do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na Câmara dos Deputados. Ele foi acompanhado por Ricardo Capelli, secretário executivo da pasta, e Tadeu Alencar, secretário de Segurança Pública.

Mais informações também sobre a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, onde se encontrará com seu homólogo Xi Jinping. O petita viaja liderando uma delegação que inclui cerca de 40 representantes políticos, incluindo nove ministros, governadores e líderes parlamentares.



Veja mais informações ao vivo:

O presidente da Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Norte do Paraná (Sinepe). Bruno Eizerik, debate no programa sobre a questão dos ataques às escolas pelo Brasil. Nesta terça, um novo episódio envolveu três estudantes esfaqueados por um colega de 13 anos na escola em Santa Tereza de Goiás, na região norte do estado.

