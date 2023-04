O POVO News: Lula completa 100 dias de governo; o que foi bom e que precisa melhorar

O programa ainda analisa ainda proposta do ministro Camilo Santana de duas versões do Enem para 2024

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 10, sua 67ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta sobre o marco de 100 dias do 3º mandato do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gestão vem focando reformulação de programas sociais e já enfrenta uma forte oposição no Congresso Nacional.

O programa também traz detalhes da mega comitiva que deve acompanhar Lula em visita de Estado à China. A agenda oficial ocorrerá entre 26 e 31 de março, incluindo um seminário empresarial, e uma visita a Xangai. O petista estará acompanhado de 240 empresários, sendo 90 representantes do agronegócio, 24 deputados e 6 senadores, além de governadores e ministros.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Para debater os 100 dias de gestão do governo Lula, estarão presentes os deputados federais Kim kataguiri (União) e Idilvan Alencar (PDT). O programa ainda analisa ainda proposta do ministro Camilo Santana de duas versões do Enem para 2024



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

