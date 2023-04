Alckmin: Lula está sendo fiel ao que falou na campanha

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo fiel ao que falou durante a campanha eleitoral e a transição ao longo destes 100 primeiros dias de governo, completados nesta segunda-feira, 10. Ao relembrar ações do governo Lula 3, ele reitera o destaque ao diálogo da gestão.

"Coordenei a transição e quero dizer que o senhor está sendo absolutamente fiel ao que falou na campanha eleitoral, durante a transição e agora", disse o vice-presidente, em reunião ministerial de comemoração aos 100 dias de governo. De acordo com Alckmin, Lula "salvou" a democracia e uma tentativa de golpe, em referência às manifestações de 8 de janeiro em Brasília.

"Somos governo que ouve, que dialoga; quem ouve mais, erra menos", declarou o vice-presidente. Na fala, Alckmin reitera que o salário mínimo vai subir em maio e que Conselhão será reativado no mesmo mês. Ao destacar anúncios do governo e reforçar compromisso com reajuste da tabela do Imposto de Renda, ele garantiu que "os compromissos do governo estão sendo rigorosamente cumpridos".

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, abriu a reunião com um rápido pronunciamento no qual agradeceu aos ministros pelo trabalho ao longo dos últimos 100 dias. "Diria que a marca mais expressiva desses 100 dias é que o Brasil voltou e, nessa expressão, voltou a ter governo, gestão pública, cuidado com as pessoas, a fazer planejamento, ações de governo", comentou.

Na avaliação do ministro, os 100 dias significam que o governo está apenas começando e ainda há muito a ser feito. De acordo com ele, "é unânime entre ministros a garra, determinação, tenacidade e vigor físico" de Lula.

