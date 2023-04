Haddad faz aceno a Congresso e diz que Lira e Pacheco foram essenciais para a transição

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse à Folha de S.Paulo que os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram os "grandes responsáveis" pela transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quem fez a transição de um governo para outro foi o Congresso, nas pessoas do Lira e do Pacheco. Consolidaram o resultado das urnas, o respeito à democracia, inclusive aprovando uma emenda constitucional que garantiu a gestão no primeiro ano de governo", disse Haddad, em referência à PEC da Transição. "Ou seja, sem Lira e Pacheco, nós não estaríamos aqui, hoje", emendou.

Na entrevista, Haddad fez um aceno ao Congresso e disse acreditar que os parlamentares "não vão faltar" quando o governo precisar deles para a agenda de recuperação fiscal.

