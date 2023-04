Dino se junta a Padilha para acompanhar Lula em sobrevoo a locais atingidos por chuvas no MA

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amanhã, 9, em sobrevoo nos locais afetados pelas chuvas no Maranhão. "Neste domingo, acompanharei o presidente @LulaOficial em visita à região do Mearim, no Maranhão, fortemente atingida por enchentes", escreveu no Twitter.

Além de Dino, acompanharão Lula o ministro da Secretaria de Relações Institucionais Alexandre Padilha e o governador do Estado, Carlos Brandão (PSB). Após sobrevoar o local, o presidente seguirá para o aeroporto de Bacabal (MA), onde concederá entrevista aos jornalistas.

