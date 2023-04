MP Eleitoral apresentará forte parecer para deixar Bolsonaro inelegível, diz jornal

O Ministério Público Eleitoral (MPE) vem preparando um parecer favorável à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação aos ataques contra as urnas eletrônicas no ano passado.

As informações são do jornal O Globo. A reportagem conversou com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que afirmaram terem expectativa de que a condenação de Bolsonaro seja defendida. O ministro e corregedor-geral do TSE, Benedito Gonçalves, é relator do caso.

O fim da apuração do caso e dos depoimentos marcam a proximidade do julgamento. A investigação se debruça sobre os ataques de Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação nas eleições de 2022, quando, em julho, ocorreu um almoço no Palácio da Alvorada com embaixadores.

Ainda ano passado, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, ressaltou a confiabilidade das urnas no documento que protocolou na época, solicitando que Bolsonaro fosse multado em razão dos ataques às urnas.

"Enfim, há suficiente evidência em apoio à confiabilidade do sistema eleitoral, e o TSE tem cuidado de, indo além do estritamente necessário, garantir que não sobrem dúvidas a esse respeito. A confiabilidade do sistema tem por si também a circunstância de, na história das urnas eletrônicas, que atravessou períodos em que tanto partido da situação foi vencedor quanto partido da oposição venceu o pleito, não se haver positivado caso de fraude ou de comprometimento da confiabilidade do sistema", escreveu Gonet no documento de 2022.

O ex-presidente pode ser condenado por abuso de poder político, que, pela lei eleitoral, é caracterizado pelo ato de utilizar sua posição ou cargo de poder para influenciar o eleitor. A punição para esse crime é de inelegibilidade por oito anos, período no qual o político não pode disputar eleições.



Jair Bolsonaro ainda prestou depoimento sobre outras investigações contra ele. Nesta quarta-feira, 5, negou ter cometido qualquer irregularidade, em meio à investigação sobre as joias que recebeu de presente da Arábia Saudita e que teriam entrado no país ilegalmente. A Polícia Federal (PF) colheu o depoimento do ex-presidente.

