Flávio Dino x André Fernandes: ministro volta ao Congresso após duro embate na CCJ

O ministro foi convidado por parlamentares da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Na última vez em que esteve presente em uma comissão do Legislativo, o ministro viralizou nas redes sociais por zombar do deputado cearense.

O ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, retornará à Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, 11, duas semanas após protagonizar duro embate com deputados da oposição, durante audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Alguns trechos de respostas dadas por ele, inclusive, viralizaram nas redes sociais, como o que envolveu o deputado federal cearense André Fernandes (PL).

Dino irá participar agora de uma sessão da Comissão de Segurança Pública da Casa, após deputados terem aprovado o convite no último dia 23 de março. O encontro está marcado para as 14h30min e pode reeditar a queda de braço entre os dois adversários.



O pedido uniu parlamentares de partidos de base e de oposição, sendo a autoria do requerimento do deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS). Participam como coautores 16 deputados de siglas como PL, PT, União Brasil, PP e PCdoB.

Os deputados esperam que o responsável pelo MJSP possa prestar esclarecimentos acerca dos decretos da política de armas e munições feitos até agora no governo Lula. Segundo o requerimento, a medida tomada pelo governo de suspender a concessão de novas licenças de armas confronta diretamente o “livre exercício esportivo” de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CAC) e acaba com a atividade profissional de clubes de tiro.

“Não podemos admitir que normas sejam editadas à revelia do governo que se encontra no poder, ainda mais quando pertinentes a temas que devem ser tratados com total seriedade pela administração pública e que impactam diretamente na vida dos cidadãos brasileiros”, disse o autor do requerimento.

A agenda oficial da sessão lista também outras três pautas que embasarão questionamentos ao ministro. Os membros da comissão devem perguntar a Flávio Dino sobre a visita do ministro ao Complexo da Maré, no Rio, sobre possíveis “omissões e falhas” na proteção do patrimônio público durante atos terroristas no 8 de janeiro e sobre ocupações de terra ocorridas nos últimos meses. A maioria desses temas foi discutida na turbulenta sessão da CCJ realizada no último dia 28.

Flávio Dino na CCJ



A presença de Flávio Dino na principal comissão da Câmara repercutiu pelas respostas e ironias direcionadas a deputados de oposição e bolsonaristas, principalmente o deputado cearense André Fernandes. O parlamentar cometeu uma gafe ao acusar o ministro de responder a 277 processos no Supremo Tribunal Federal (STF), dado que ele diz ter obtido no site Jusbrasil. "Eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos com anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias", rebateu Dino em tom de deboche.



Segundo Dino, "pesquisar processos no Jusbrasil se insere no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana". E continuou: “No Jusbrasil, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo, aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça, de quem foi requerido em um pedido de resposta, de quem registrou candidatura, de quem prestou contas à justiça, de quem foi testemunha”. O esclarecimento arrancou risos da plateia e provocou críticas à postura de André Fernandes.

