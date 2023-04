Lula viaja a SP e conversa por telefone com primeiro-ministro do Japão nesta quinta-feira

Em aceno à aproximação com a política internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversará, por telefone, com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, nesta quinta-feira, 6. A conversa se dará em São Paulo, para onde o presidente viajará no início da tarde.

A agenda de Lula tem início em Brasília, com reunião com os ministros Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), às 9h. Às 10h, o chefe do Executivo fará um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Após o encontro com a imprensa, às 11h30, Lula se reúne com o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana. Este é o segundo encontro do petista com Viana nesta semana. Na terça-feira, 4, o chefe do Executivo esteve com Viana e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, além do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente viaja às 15h para São Paulo, com previsão de chegada à capital paulista às 16h30. O telefonema com o primeiro-ministro do Japão está programado para às 21h.

Tags