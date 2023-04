Lula sanciona lei determinando que Delegacias da Mulher fiquem abertas 24 horas

Em 2022, foram registrados 1,4 mil feminicídios no Brasil, o maior número desde 2015

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei 14.541 que obriga as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher a funcionarem 24 horas por dia. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 4, e nele consta que o atendimento às mulheres deve ser feito em sala privativa e por policiais do sexo feminino, preferivelmente.

“As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher têm como finalidade o atendimento de todas as mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar, crimes contra a dignidade sexual e feminicídios, e funcionarão ininterruptamente, inclusive em feriados e finais de semana”, consta a lei.

Em 2022, foram registrados 1,4 mil feminicídios no Brasil, o maior número desde 2015.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o presidente lançou um pacote de medidas em defesa das mulheres, visto que este é um dos pontos que a gestão prometeu melhorar durante o governo. O documento prevê igualdade salarial entre homens e mulheres, bem como a saúde e dignidade menstrual, educação e esporte, licença maternidade para integrantes do Bolsa Atleta e criação de grupos de trabalho interministeriais com foco na garantia de direitos.



