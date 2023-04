CPI das ONGs: Pacheco lê requerimento para instalação de comissão no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta terça-feira, 4, em plenário, o requerimento do senador Plínio Valério (PSDB-AM) para criar a chamada CPI das ONGs. Com a leitura, o colegiado, que será formado por 11 membros titulares e 7 suplentes, poderá ser instalado.

De acordo com o requerimento, a comissão terá 130 dias para investigar os repasses do governo a estrangeiros e a organizações não-governamentais e da sociedade civil de interesse público do período de 2002 a janeiro deste ano, e como foram gastos.

Também estarão na mira da CPI a atuação de ONGs de fachada, sua influência sobre o poder público e a compra de terras.

A CPI teve o pedido apresentado originalmente em 2019. O requerimento chegou a ser lido em Plenário em 2022 mas, com a mudança de legislatura, perdeu a validade. Em 2023, Plínio Valério recolheu novas assinaturas dos colegas e apresentou novo requerimento de criação.

“O país passou, com frequência cada vez maior, a conviver com denúncias de existência de 'ONGs de fachada', cujos reais propósitos seriam repassar recursos a partidos políticos ou mesmo a particulares. Também se avolumaram as suspeitas de que, mesmo sem receber verbas governamentais, ONGs se envolvem em atividades irregulares, inclusive a serviços de empresas com sede no exterior e a interesses de potências estrangeiras”, escreveu o tucano no requerimento.

