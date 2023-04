Avançam definições de cargos federais no Ceará, em meio a mal-estar e queixas

Indicações para cargos em órgãos federais no Ceará movimentam os bastidores políticos. Com articulação de petistas e aliados, nomes estão sendo indicados para posições de liderança em determinados órgãos. Entre as funções mais cobiçadas sobretudo nos setores mais à esquerda, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) será comandado no Estado pelo ex-vereador Deodato Ramalho (PT). A superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) caberá ao advogado Erivando Santos.



As duas indicações ainda não foram oficializadas, mas partem da deputada federal Luizianne Lins (PT) que anunciou ter recebido sinal verde de Brasília, na semana passada. “Muito feliz em receber do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) a informação de que Erivando foi confirmado para o Incra e Deodato Ramalho para o Ibama, no Ceará. Companheiros de trajetórias, companheiros da luta”, pontuou.

O Banco do Nordeste, cuja presidência ficou com o ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB), também deve ter diretorias indicadas por petistas. O deputado federal José Guimarães (PT) é apontado como responsável pelos acordos para indicações no Ceará. A ele caberia as indicações para o BNB, entre e outros órgãos.

O POVO apurou que há insatisfação interna por uma suposta concentração nas indicações. Uma fonte afirmou, reservadamente, que uma indicação teria sido barrada e passada a outro partido como forma de ampliar a base de apoio federal e defendeu que o governo pode ampliar sua base de apoio, mas que isso não pode ser feito sem preservar quem defendeu o projeto desde o início.

Outro órgão que passa por definições é o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), com sede no Ceará. O Dnocs deve permanecer sob comando de Fernando Marcondes de Araújo Leão, nome ligado ao Avante, partido próximo do arco de alianças do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Leão chegou a ser exonerado no começo de 2023, mas retornou após interferência de Lira.

O POVO entrou em contato com José Guimarães e com sua assessoria, por meio de ligação e aplicativo de troca de mensagens, para comentar as articulações para indicações em órgãos federais no Ceará, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada caso haja retorno.

