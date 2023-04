Lúcio Alcântara: mágoa com Tasso e Ferreira Gomes "só é menor que a perda dos pais"

Ex-governador relembra que ficou "profundamente triste" com as atitudes de Tasso Jereissati nas eleições de 2006

O ex-governador do Ceará Lúcio Alcântara relembrou os atritos ocorridos nas eleições de 2006 com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e o clá Ferreira Gomes, e afirmou e as mágoas em relação aos ocorridos “só são menores do que a perda dos meus pais”.

“Eu, no auge da minha indignação com a postura do Tarso e dos Ferreira Gomes, e eu vou repetir o que eu já disse em outra ocasião. A minha mágoa com o que eles fizeram só é menor do que a perda dos meus pais”, afirmou. Lúcio foi entrevistado nesta terça-feira, 4, pela rádio O POVO CBN e ressaltou: “Eu realmente fiquei profundamente triste com aquilo, porque eu fui muito leal”.

As mágoas a que Lúcio Alcântara se refere surgiram em 2006. Ele era governador do Ceará e buscava a reeleição. Em 30 de março daquele ano, quase no prazo final de desincompatibilização, Lúcio foi chamado para reunião no apartamento de Tasso em Brasília, com o então senador tucano e Ciro Gomes. Conforme o então governador contou posteriormente, ouviu dos dois que o candidato à chefia do Poder Executivo estadual seria Cid Gomes, e a ele caberia disputar o Senado. Para isso, Lúcio teria de deixar o governo até o dia seguinte. Ele recusou a proposta e disse que concluiria o mandato.

Na semana seguinte, Tasso promoveu encontro no qual rompeu publicamente com Lúcio, a quem se referiu como tendo "duas caras". Criticou ainda o que qualificou como "interferências domésticas" no governo. Lúcio acabou disputando a reeleição, sem apoio de Tasso. Cid Gomes foi eleito governador no primeiro turno. Em 2007, Lúcio deixou o PSDB em 2007 e se filiou ao PR, atual PL.

“Fui leal inclusive na mantendo aqueles postulados renovadores para política do Ceará que o Tasso instituiu. E que o meu sucessor, de imediato, jogou na lata do lixo”, comentou Lúcio na entrevista de ontem, referindo-se, também, a Cid Gomes.

Lúcio Alcântara foi vice-governador de Ciro Gomes, de 1991 a 1994. Após Ciro, Tasso Jereissati foi eleito governador em 1994, e Lúcio se elegeu para o Senado pelo mesmo partido, o PSDB. Nas eleições de 2002, ele tornou-se governador do Estado.

“Se, no auge da minha indignação, alguém me perguntou qual foi a importância do Tasso para sua eleição? (Eu disse) Grande. Se ele não tivesse me apoiado eu não teria sido nem candidato. Assim como nunca deixei de elogiar as medidas dele para a inovação da política cearense e da administração pública do estado”, ressaltou.



Apesar de tudo, em 2018 Lúcio voltou a se filiar ao PSDB.

