Defesa de Bolsonaro entrega terceiro pacote de joias sauditas

O terceiro pacote de joias sauditas foi entregue em uma agência da Caixa pelos advogados da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira, 4. A medida atende a uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU)

Fabio Wajngarten, secretário de comunicação durante o Governo Bolsonaro, comentou sobre o assunto em suas redes sociais. Ele afirmou que o terceiro kit de presentes foi dado ainda em 2019 pela Arábia Saudita. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a estimativa para o valor do terceiro conjunto é de R$ 500 mil.

A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje à tarde, terça-feira, 4, o terceiro kit de presente que ele recebeu em 2019, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



A entrega reitera o compromisso da defesa do presidente… April 4, 2023

“A entrega reitera o compromisso da defesa do presidente Bolsonaro de devolver todos os presentes que o TCU solicitar, cumprindo a orientação do ex-mandatário do país, que sempre respeitou a legislação em vigor sobre o assunto”, acrescentou o ex-secretário em publicação no Twitter.

O terceiro pacote continha:

Relógio Rolex, de ouro branco e cravejado de diamantes;

Caneta prateada da marca Chopard, com pedras incrustadas;

Abotoaduras em ouro branco, com um brilhante cravejado e com diamantes;

Anel em ouro branco com diamantes

Masbaha (objeto religioso islâmico semelhante a um rosário) de ouro branco, com pingentes cravejados em brilhantes.



Segundo o Estadão, que publicou uma apuração do novo conjunto de joias, diferentemente das outras duas caixas enviadas a Bolsonaro, essa foi recebida em mãos pelo próprio ex-presidente, quando esteve com sua comitiva em viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riad, na Arábia Saudita entre os dias 28 e 10 de outubro de 2019.

O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse na segunda-feira, 3, que existe a possibilidade de as investigações em curso sobre o caso das joias sauditas apontarem para a prática de peculato por parte do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Dantas disse que os itens serem considerados "personalíssimos", como defendem aliados do ex-presidente, não bastaria para que eles pudessem ser incorporados ao acervo privado. Para isso, explicou, também precisariam ser de baixo valor.

Naquela ocasião, Bolsonaro teve um almoço oferecido pelo rei saudita Salma Bin Abdulaziz Al Saud. No encontro, o então presidente disse que possuía "certa afinidade" com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salma. Segundo Bolsonaro, "todo mundo" gostaria de passar uma tarde com um príncipe, "principalmente as mulheres".

Bolsonaro voltou com o conjunto de joias para o Brasil e deu ordens para que os itens fossem levados a seu acervo privado, o que foi confirmado no dia 8 de novembro de 2019 pelo Gabinete Ajunto de Documentação Histórica da Presidência.

