Datafolha: 51% dos brasileiros defendem que Bolsonaro fique inelegível

Pesquisa Datafolha, realizada nos dias 29 e 30 de março, mostra que 51% dos entrevistados defendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve perder os direitos políticos e fica inelegível, enquanto os outros 45% acreditam na inocência do ex-mandatário, afirmando que ele seja isento de punições pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pesquisa contou com a participação de 2.028 pessoas em 126 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O ex-presidente é alvo de uma ação movida pelo PDT sobre suposto abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação após reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando a segurança das urnas eletrônicas foi colocada em xeque. O TSE encerrou nesta segunda, 3, a fase de coleta de provas.

Com o fim da fase de instrução, as partes têm um prazo para fazer suas alegações finais. O julgamento em plenário da ação deve ocorrer após o Ministério Público Eleitoral emitir seu parecer final, mas ainda não há data prevista para o início.

Nesta ação está anexada a minuta de um decreto golpista apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em investigação sobre os atos extremistas nas sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Inquéritos que correm no STF sobre ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral também foram incluídos.

Além disso, desde fevereiro Bolsonaro é alvo de mais de 10 pedidos de investigação. As solicitações foram encaminhadas por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) à primeira instância da Justiça, em decorrência da perda do foro privilegiado de Bolsonaro após deixar o cargo de presidente. As ações que o ex-presidente acumula na corte eleitoral pode resultar na retirada dos direitos políticos e na sua ilegibilidade.

Dentre as polêmicas em que o ex-presidente está envolvido, o caso mais recente é o das joias sauditas.

A Polícia Federal ouvirá depoimentos de forma simultânea sobre o caso que investiga a entrada irregular das joias da Arábia Saudita no Brasil. As declarações serão ouvidas na sede da PF, em Brasília, na quarta-feira,5. Dentre as testemunhas que serão ouvidas, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ajudante de ordens, Coronel Cid, assim como os assessores do governo Bolsonaro e fiscais da Receita Federal.

Avaliação de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi aprovado por 38% dos entrevistados e rejeitado por 29%, de acordo com a primeira pesquisa Datafolha. A apuração aponta que 30% dos entrevistados consideram o governo regular e 3% não souberam responder.

Lula é mais bem avaliado pelos nordestinos, com 53% de ótimo ou bom. A rejeição é a mais baixa entre os pobres - 21% de ruim ou péssimo entre a população que ganha 2 salários mínimos - e, entre os mais jovens, 17% de ruim ou péssimo na faixa de 16 a 24 anos de idade.

