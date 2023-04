Grupos organizam ato em Fortaleza pela liberdade de Zé Rainha

O militante pela reforma agrária foi preso na em São Paulo no começo do mês por suposta extorsão de donos de propriedades rurais. Movimentos sociais ligados à causa de moradia acusam governo de retaliação e prisão política

Movimentos sociais organizam hoje ato pela liberdade do militante Zé Rainha. A manifestação, que ocorre na sede do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc), às 18h30, faz parte de uma campanha nacional em defesa do líder sem terra.

José Rainha foi preso na cidade de Mirante do Paranapanema, interior de São Paulo, em 4 de março. A Polícia Civil afirma que as prisões preventivas se dão para "estabelecer a ordem no campo rural”. As acusações são de que Zé Rainha e Luciano de Lima, militante preso junto ao líder sem terra, estariam extorquindo donos de propriedades rurais na região.

A Frente de Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), movimento que Zé Rainha ajudou a fundar, defende que se trata de prisões políticas. Vários movimentos sociais se juntam à FNL para defender que as detenções são uma retaliação do poder público de São Paulo pelos acontecimentos do “Carnaval Vermelho”, série de ocupações rurais realizadas em fevereiro no estado de São Paulo.

Prisão não é sem precedente

José Rainha já havia sido preso preventivamente antes, em junho de 2011, quando foi acusado de supostamente participar de organizações criminosas e desviar verbas públicas destinadas ao movimento da reforma agrária. O ex-líder do MST ficou detido até março de 2012, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por soltá-lo para responder em liberdade.



