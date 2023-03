Após 11 anos e com votos da base de Sarto, vereadores aprovam contas de Luizianne

A matéria contou com o apoio dos 26 vereadores que participaram da sessão, dentre eles Carlos Mesquita, líder do governo Sarto na Câmara

A Câmara dos Vereadores de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quinta-feira, 30, parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a prestação de contas da ex-prefeita da Capital cearense, Luizianne Lins (PT).

O documento tramita na Casa desde setembro de 2021. No entanto, sofreu alterações em 2022, data em que foi recomendada a aprovação das contas da parlamentar referente ao ano de 2010. O ofício também solicitava a prestação de contas do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) nos períodos de 2015 e 2016.

A matéria foi aprovada por todos os 26 vereadores presentes à sessão. Dentre os parlamentares que votaram a favor do parecer prévio, estão os vereadores Ronivaldo Maia (sem partido), Bruno Mesquita (PL), Adriana Nossa Cara (Psol), Danilo Lopes (Avante), Tia Francisca (PL) e Carlos Mesquita (PDT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O parlamentar Ronivaldo Maia, que foi líder do governo de Luizianne, justificou o voto na matéria e afirmou que está orgulhoso em ver que o ofício teve aprovação da Casa. “Trata-se de um ofício que é rito de prestação de contas de gestores municipais e que, nesta data de hoje, está a da hoje deputada federal, Luizianne Lins, à época prefeita”, continuou. “Não poderia ter outra votação nesta Casa senão a de aprovar as contas de uma gestora que se dedicou no cargo a cuidar das pessoas, a cuidar da cidade e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto com ela”, afirmou.

O líder do governo Sarto na Câmara, Carlos Mesquita, também justificou o voto e disse que a Câmara faz justiça à ex-prefeita de Fortaleza. "Dizer que essa Câmara faz justiça, uma homenagem a essa mulher guerreira, que tanto defende os seus e aqueles que acreditam nas propostas que ela tem. Tenho prazer de dar meu voto 'sim' a essa matéria tão importante para ela", declarou Mesquita.



Sobre o assunto Diárias da equipe de Bolsonaro nos EUA custaram ao menos R$ 530 mil à União

Escalado para falar de Bolsonaro, Padilha diz que retorno ao País 'flopou'

Ataques a jornalistas cresceram 23% em 2022; 40% dos casos envolvem clã Bolsonaro

Ministro de Lula ironiza recepção de Bolsonaro no aeroporto de Brasília: "Flopou"

Bolsonaro diz que recebeu joias porque sauditas "são riquíssimos" e nega crimes

Grupo de 33 deputados protocola novo pedido de impeachment contra Lula

Tags