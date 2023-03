MPCE realiza audiência nesta quinta sobre suposto sumiço do prefeito de Limoeiro do Norte

Está prevista para esta quinta-feira, 30, a audiência sobre o suposto sumiço do prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria de Oliveira Lucena (PSB). O encontro tinha sido marcado no início do mês como parte do procedimento administrativo que apura a denúncia de um vereador da oposição que o gestor teria se ausentado da Prefeitura por mais de 15 dias e a vice não foi empossada.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte, confirmou que nesta quinta devem ser ouvidas cinco pessoas. Na parte da manhã, o órgão espera a chefe de Gabinete e vice-prefeita, Dilmara Amaral (PDT).



No período da tarde, os representantes do órgão esperam o presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, Darlyson de Lima Mendes (PSB), conhecido como "Paxá", um vereador e, por fim, o próprio prefeito.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MPCE afirma que as pessoas foram notificadas a comparecer pessoalmente, com exceção da chefe de gabinete, que foi comunicada por meio de assessoria, e do prefeito, notificado pelos advogados.



Denúncia apresentada pelo vereador de oposição Cabo Rubem (PL), no último dia 3 de março, aponta a suposta ausência do prefeito do Município sem aprovação da Câmara. Em fevereiro, o promotor responsável pela comarca, Felipe Carvalho de Aguiar, já havia solicitado informações ao Legislativo sobre o caso e entrado em contato com o prefeito para eventuais esclarecimentos.

Neste mês, o promotor considerou que as respostas do prefeito, por intermédio de advogados, não esclareceram se o gestor estaria ou não em condições de exercer suas funções. Ele narra que dois vereadores, entre eles o presidente da Câmara, compareceram na Promotoria para relatar "preocupação" com o sumiço do prefeito.

O POVO tentou contato com representantes do prefeito, por meio de funcionários do seu gabinete chamada Junior Moreira. O representante pediu que a ligação fosse retomada em breve, mas não respondeu posteriormente. Na época em que o caso repercutiu, a filha do gestor, a deputada estadual Juliana Lucena (PT), defendeu o pai das acusações e afirmou que ele iria comparecer à audiência.



No mesmo momento, o prefeito chegou a circular pela cidade e cumprimentou populares. No entanto, não teria descido do carro e, posteriormente, não teria mais sido visto.

A vice-prefeita, que é rompida com o gestor, disse que estará presente na audiência, mas ressaltou que não tem informações se o mesmo deve ser feito pelo prefeito.

“A ausência dele permanece, a gente tentou contato, não tivemos nenhum retorno, não tenho informação da presença dele ou como ele está. O que a gente sabe é baseado em rede social ou em alguma midia do município. Ele esteve no município dentro de um carro deu uma volta e retornou no mesmo dia”, reforçou.

Dilmara considera que o momento é delicado pelo “estado de saúde” do prefeito. No entanto, ressaltou a “preocupação” diante da ausência do gestor.