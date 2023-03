Em Brasília, Elmano visita ministérios do governo Lula em busca de recursos para projetos

O governador Elmano de Freitas (PT) cumpre agenda em Brasília para uma série de agendas na capital federal. Nesta quarta-feira, 29, o petista esteve em reunião com duas Pastas do governo federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista retorna ao Ceará ainda nesta noite.

No início da manhã, o chefe do Executivo estadual esteve em reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O encontro, segundo o governador, discutiu assuntos como os programas de distribuição de sementes de alto rendimento e de aquisição de alimentos da agricultura familiar.

"Além disso, conversamos sobre a continuação da regularização fundiária no estado, o lançamento do programa de alimentação saudável e de crédito para assistência técnica e desenvolvimento agrícola a fim promover melhores dias para homens e mulheres do campo', escreveu o petista, nas redes sociais.



Logo depois, o petista esteve ao lado da secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior. O governador destacou que encontro tratou de "projetos estratégicos para promover o desenvolvimento e gerar empregos ao povo do Ceará".

"Entre os temas discutidos, a duplicação de rodovias federais que passam pelo estado, projetos de novas unidades habitacionais, e investimentos em saúde e geração de energias renováveis", publicou Elmano.

A agenda do governador passou por modificações após o adiamento da viagem de Lula à China. Elmano era um dos que integrava a comitiva presidencial ao país asiático. O cearense tinha agenda com grupos chineses que atuam na área da energia renovável e, com especial atenção, no plano do hidrogênio verde.