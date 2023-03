Cid acredita em candidatura própria do PL com Carmelo ou André Fernandes

Parlamentares do PL municipal estão em processo de aproximação com a gestão de Sarto

O senador Cid Gomes (PDT) considerou como "difícil" que o PL deixe de ter uma candidatura própria em 2024 para apoiar a reeleição do prefeito José Sarto (PDT). O parlamentar avalia que a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro não está propensa a repetir o acordo com o União Brasil, como aconteceu na disputa ao Governo estadual. Cid concedeu entrevista nesta quarta-feira, 29, à Rádio O POVO CBN.

Ele projeta um possível cenário eleitoral em 2024 com o secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), que já demonstrou pretensões de repetir candidatura, um nome do PL "raiz", o deputado estadual Carmelo Neto ou deputado federal André Fernandes, além de um representante do PDT.

Um possível apoio foi questionado com a aproximação do PL na Câmara Municipal e pela indicação de Raimundo Gomes Matos (PL) para a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). Nas eleições de 2022, Gomes de Matos concorreu como candidato a vice-governador em chapa encabeçada por Capitão Wagner.

A indicação teve críticas tanto de parlamentares do PL, pela entrada na gestão de Sarto sem comunicação aos filiados, e de outros partidos, pelas divergências ideológicas entre o PDT e o PL. Cid, no entanto, defendeu a nomeação.

"Não creio que o Raimundo seja um bolsonarista raiz, era do PSDB até pouco tempo, o filho era vereador, é uma pessoa que a gente conhece, não é alguém que você possa considerar um heterodoxo completo ao pensamento do PDT, o PDT não é um só, o que posso falar é do PDT que eu desejo representar que é aberto, não temos a pretensão de sermos os donos da verdade", disse.

Sobre um possível apoio do PL a Sarto, o senador considerou "difícil" que o PL não tenha candidatura própria, sob influência da diretoria nacional do partido e pretensões pessoais de filiados da legenda. Ele negou, no entanto, que haveria um desconforto se o PL fizesse parte da composição da campanha pedetista. "Se o partido está disposto a nos apoiar, ele está acreditando que nos estamos no rumo certo", ressaltou.

E continuou: "O que eu penso sinceramente com pragmatismo é que o PL nacional dificilmente apoiará um outro partido qualquer que seja. O PL tem mais afinidade com o Wagner e eu acho que vai ser difícil o PL apoiar o Wagner, mais difícil ainda apoiar o PDT. Eles têm duas figuras bolsonaristas que têm pretensões, a meu juízo, majoritárias, Carmelo e o André Fernandes, bolsonaristas raízes".



