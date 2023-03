O POVO News: Flávio Dino bate boca com bolsonaristas em audiência na Câmara

O ministro da Justiça foi convidado para explicar, entre outros temas, a nova política do governo sobre armas de fogo, as ações após os ataques de 8 de janeiro e visita ao Complexo da Maré, no Rio

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 24, sua 58ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição os detalhes da ida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 28. A visita foi para detalhar sobre os atos de 8 de Janeiro, os decretos relacionados a armas de fogo e a visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Veja mais informações ao vivo:

Tem também detalhes sobre a reunião do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), com líderes partidários, para discutir alternativas à tramitação das medidas provisórias (MPs) e o caso ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que mantém seu piloto de avião particular e o gerente de seu haras, em Vitorino Freire (MA), como funcionários da Câmara pagos com dinheiro público.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, o jornalista Filipe Pereira e a advogada Cléo Garcia, mestranda em Educação e pesquisadora da Unicamp e autora de um estudo sobre ataques em escolas no Brasil.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO

