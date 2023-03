Presidente Xi Jinping deseja melhoras a Lula após adiamento de viagem à China

O presidente da China, Xi Jinping, desejou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se recupere do quadro de influenza e pneumonia, motivo que fez o petista adiar sua ida à China. O líder chinês manifestou o desejo de uma visita “o mais cedo possível” de Lula ao país.

“No dia 26, o Presidente Xi Jinping enviou mensagem ao Presidente Lula, que adiou visita à China em razão da influenza e pneumonia, para lhe manifestar solidariedade cordial, desejar melhoras e dar boas-vindas a uma visita o mais cedo possível e em data oportuna para ambos lados”, escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, em rede social.

"No dia 26, o Presidente Xi Jinping enviou mensagem ao Presidente Lula, que adiou visita à China em razão da influenza e pneumonia, para lhe manifestar solidariedade cordial, desejar melhoras e dar boas-vindas a uma visita o mais cedo possível e em data oportuna para ambos lados.

Após novas orientações médicas, o presidente adiou sua viagem à China. A ida da comitiva presidencial estava marcada para este domingo. Uma nova data para o compromisso presidencial ainda não foi definida.

Segundo informou o presidente em suas redes sociais, "o adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data". Lula está no Palácio da Alvorada, de repouso, sem compromissos oficiais.

Lula deu entrada na unidade de Brasília do Hospital Sirio-Libanês na última quinta-feira, 23, com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.

