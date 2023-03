Padilha: Lula está decidido a manter viagem à China

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se "restabelecendo bem" diante do tratamento médico. De acordo com ele, o chefe do Executivo está decidido em manter a ida à China.

A declaração do ministro ocorreu após um dia de agendas com ministros e líderes e, no começo da noite, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para debater o rito das Medidas Provisórias (MPs) no Congresso Nacional.

A jornalistas, Padilha afirmou que o presidente está bem e despachou durante o dia preparando sua viagem à China. "Está Decidido a manter a ida", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags