O POVO News: o que esperar de Dilma Rousseff no comando do banco do Brics?

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 24, sua 58ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para comandar o Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada em 2014 pelos Brics.

A edição traz informações sobre o cancelamento da viagem do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diagnosticado com pneumonia. O petista fez exames no hospital Sírio Libanês na noite de quinta-feira (23), ao retornar a Brasília após viagem a Estados do Nordeste.

Veja mais informações ao vivo:

Tem também a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregando à Polícia Federal as armas dadas por autoridades dos Emirados Árabes ao ex-chefe do Executivo. A ação cumpre determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno entregou também o segundo conjunto de joias que foi recebido ilegalmente pelo ex-presidente.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, para comentar os documentos obtidos pela PF detalham plano contra o senador Sérgio Moro (UB), dentre outros assuntos.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

