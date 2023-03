Nikolas diz ter protocolado no STF pedido de investigação contra Lula por fala sobre Moro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) disse ter protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de investigação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo parlamentar, a motivação seria uma eventual prática de incitação ao crime tendo como alvo o senador Sérgio Moro (União Brasil).

Na quinta-feira, 22, Lula disse acreditar que o plano para sequestrar e matar o senador Sérgio Moro (União Brasil) e outras autoridades seria uma "armação" do ex-juiz. No dia anterior, em entrevista ao portal Brasil 247, o presidente contou sobre o tempo em que ficou preso e disse ter repetido a promotores e delegados que "só vai ficar bem quando eu foder com o Moro".



Conforme o deputado, as declarações do presidente podem "influenciar a violência". "Protocolei no STF um pedido de abertura de investigação contra o presidente Lula por eventual prática de incitação ao crime em desfavor do Sérgio Moro. As declarações podem influenciar a violência contra autoridades que buscam combater a criminalidade. E isso tem que ser coibido", disse em publicação nas redes sociais.



Entenda

Na quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sequaz e prendeu onze integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que planejavam sequestrar e assassinar autoridades em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e Distrito Federal. Entre os alvos, estaria Moro, a quem os criminosos se referiam pelo codinome "Tóquio".



A ordem para a operação da PF partiu da juíza Gabriela Hardt, que foi substituta de Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba na Operação Lava Jato. Em pronunciamento na tribuna do Senado, Moro disse que a classe política e os órgãos de investigação não podem se "render" ou "retroceder" a ameaças, e devem adotar "políticas rigorosas" de combate às facções.





