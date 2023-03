Michelle Bolsonaro e Agustin lançam linha de produtos de beleza: "Inspirados na amizade"

O lançamento foi feito no aniversário de 41 anos da ex-primeira-dama, na última quarta-feira, 22, um dia depois de tomar posse como presidente do PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e o amigo, Agustin Fernandez, lançaram nesta semana uma linha de produtos de skincare para o cuidado com a pele. Em vídeo publicado nas redes sociais, eles anunciam os produtos para uso noturno e diurno disponíveis na loja on-line de Agustin.

O lançamento foi feito no aniversário de 41 anos da ex-primeira-dama,na última quarta-feira, 22, um dia depois de tomar posse como presidente do PL Mulher. Cotada para as eleições de 2026, Michelle foi a Orlando, nos Estados Unidos, ao lado do influenciador para encontrar o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Muitas são as especulações sobre nossa amizade, mas a verdade é que ela é firme e bem nutrida", inicia Michelle, em vídeo. Logo depois, o maquiador completou: "Por isso, decidimos unir forças e, inspirados na nossa amizade, desenvolvemos juntos uma linha completas que nutre e reafirma a sua pele".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O "Dia Kit" conta com sabonete e hidratante, e o "Noite Kit", com sérum e máscara. Ambos os pacotes saem pelo preço de R$ 149,90, porém, com promoção, chegam a R$ 98,00. Juntos, eles totalizam quase R$ 300 reais. Na postagem do vídeo de divulgação dos produtos, os comentários foram limitados.

O empreendimento é mais um a ser colocado em prática após a saída de Bolsonaro da Presidência da República. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou a fazer propaganda de uma loja de roupas.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Agustin Fernandez DIVO Beauty (@agustinofficial)









Tags