Em Fortaleza, Ministro do STJ debate com defensores desafios do sistema prisional brasileiro

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, defendeu a mudança da lógica do encarceramento no Brasil, de forma a desaforgar "um sistema colapsado e falho", por meio de julgamentos mais justos

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogério Schietti, esteve em Fortaleza, nesta sexta-feira, 24, para um debade na sede da Defensoria Pública do Ceará. O encontro contou com a participação de defensores e estudantes de Direito e marcou o encerramento do encontro de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (Gaets), que conta com representantes de 21 estados brasileiros.

Estiveram presentes defensoras atuantes em tribunais superiores, representantes da Defensoria do Ceará em Brasília e membras do Gaets, Mônica Barroso e Patrícia Sá Leitão e a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP), Ana Mônica Amorim.

Schietti comentou sobre os problemas do sistema prisional brasileiro e os desafios de uma melhor ressocialização dos encarcerados. O ministro atentou para o grande volume de pessoas negras e de periferias encarceradas, um volume hoje de aproximadamente 800 mil pessoas.

“Mas parece que esquecemos do condenado, quando o encarceramento é o momento mais importante porque nossas carceragens não ressocializam. Pelo contrário. Ele especializa o amador”, destacou. O magistrado defendeu que pessoas encarceradas poderiam cumprir pena de outras formas, desafogando, assim, "um sistema colapsado e falho", por meio de julgamentos mais justo para todos e todas.

“Não podemos punir de forma dobrada quem já está em situação de vulnerabilidade. Todos têm direito a um julgamento justo, com seus direitos preservados integralmente. Mas aqui não basta ser preso. A pessoa tem que ter uma vida dura na prisão. Essa é a nossa cultura. Mas essa lógica do ‘sempre foi assim’ pode mudar. E temos promovido mudanças importantes”, declarou o ministro.

Em entrevista ao O POVO, Schiett defendeu o processo penal como um "instrumento essencialmente de proteção das liberdades públicas e dos direitos das pessoas", de forma a garantir rigorosamente regras que protejam a todos.

"Ele [processo penal] não é apenas um instrumento para punir criminosos, ele deve punir, sim, mas sempre observando o que as leis e a Constituição da República determinam. Bons e maus, inocentes e culpados, todos têm direito a um processo penal, nós chamamos de um devido processo legal", comentou.

Para o ministro, a atuação dos tribunais superiores dependem de uma boa atuação dos órgãos que atuam na linha de frente das causas sociais importantes. "Os juízes dos tribunais de uma forma geral eles só podem agir quando são provocados. Nós somos dependentes digamos assim de uma boa atuação daqueles que estão no front das questões importantes, aqueles que atendem a população e trazem para os tribunais os temas que devem ser julgados por nós", destacou Rogério.



O fenômeno, de acordo com o magistrado, tem sido observado entre as defensorias em todo o Brasil, como é o caso do Ceará, onde avalia ter percebido questões importantes serem levadas tanto ao STJ quando ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Isso tem gerado mudanças de entendimentos com reflexos na vida das pessoas, no dia a dia. Nas abordagens policiais, na questão do ingresso em domicílio, das investigações, do que é necessário para se provar um crime. Enfim, o rigor da prova no processo penal e a proteção de todos contra eventuais abusos do próprio estado.", completou Schietti.



Videomonitoramento politicial

O ministro do STJ avaliou como positiva a política de implantação do uso câmeras nos uniformes dos policiais penais. No Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) defende a implantação dos equipamentos em policiais civis e militares. A medida começou a valer em fevereiro para agentes do sistema penitenciário.

Schietti avaliou que o monitoramento das ações policiais qualifica o trabalho do agente de segurança e o protege contra eventuais acusações de abuso.

"Protege o cidadão porque na medida que o policial está permanentemente submetido a esse controle de qualidade, de legalidade da sua atuação, a tendência é que ele vá agir no dia a dia com uma preocupação de investigar e prender eventuais autores de crimes, mas de uma maneira conforme o direito", defendeu Rogério Schietti