Ataques no RN: senador diz que governadora Fátima Bezerra está "perdida" e "sem saber o que fazer"

O senador da República pelo Rio Grande do Norte, Styvenson Valentim (Podemos), afirmou que a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), “não sabe o que fazer” em relação aos ataques de organizações criminosas que vêm acontecendo no local há 11 dias.

As declarações do parlamentar foram dadas durante entrevista ao O POVO News, nesta quinta-feira, 23. Segundo ele, a governadora estava “atônita, perdida, atordoada, pra não dizer sem saber o que fazer”, durante reunião de bancada para discutir soluções à situação do Rio Grande do Norte.

O senador já havia criticado as ações da governadora anteriormente. Durante pronunciamento em Plenário, nesta segunda-feira, 20, ele disse que a gestora não usou os recursos disponíveis no caixa do Estado para prevenir os episódios violentos dos últimos dias e que, por esse motivo, ela deveria ser investigada pelo Ministério Público por improbidade.

“É, no mínimo, um ato de maldade ou de plena incompetência”. Styvenson afirmou, ainda, que o RN também enfrenta outras crises, além da segurança pública, como crises na educação, na saúde, na infraestrutura e no turismo.

Valentim ainda respondeu às críticas do deputado federal Fernando Mineiro (PT - RN), que havia dito, também em entrevista ao O POVO News, na quarta-feira, 22, que o senador saiu de reunião no Ministério da Justiça para pedir intervenção federal e não acompanhou comitiva que foi ao estado nordestino.

“Saiu da reunião e foi para o Senado pedir intervenção federal. Ele estava na reunião, ele viu o esforço da governadora, ele viu o compromisso do governo federal, do Ministério da Justiça para trabalhar conjuntamente essa questão e ele saiu da reunião, mostrando o tipo de atitude, ou seja, secundariza o problema grave que atinge a sociedade”, disse Fernando Mineiro, na quarta-feira.

Em resposta, Styvenson disse que o deputado estaria com “problema de cronologia”, pois o senador teria enviado o pedido de intervenção federal antes da reunião.

“Com todo respeito ao parlamentar do PT, eu participei, sim, da reunião de bancada. Eu fiz um pedido de intervenção federal logo pela manhã, eu creio que esse e-mail chegou ao Ministério da Justiça por volta de meio-dia, ou uma hora da tarde, bem antes da reunião de bancada. Então o problema do parlamentar, eu acho, é cronologia. Ele devia estar perdido no tempo”, afirmoul e voltou a criticar a governadora, Fátima Bezerra: “Como a governadora estava sem tomar a decisão, sem o pulso certo. Para combater o crime, é preciso utilizar todas as forças possíveis”.

“Eu esperava que o ministro da Justiça estivesse presente naquele dia. Não estavam todos presentes. E eu não sei o que ele quis dizer com isso, que eu estava ausente”, acrescentou.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a situação dos ataques criminosos ao Estado do Rio Grande do Norte está sob “controle progressivo”, ainda nesta segunda-feira, 20. Até o último domingo, 19, o governo do Estado registrou cerca de 284 ataques criminosos na região. Dentre os atos de vandalismo, está a queima de carros, comércios e prédios da região.

