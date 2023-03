Lira acusa Senado de "truculência" após impasse sobre análise de Medidas Provisórias

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acusou o Senado de praticar “truculência” após a presidência da Casa manifestar intenção de retornar com as chamadas “comissões mistas”, colegiados paritários formados por deputados e senadores para análise de Medidas Provisórias (MPs) enviadas pelo governo federal ao Congresso.

Lira disse ter sugerido a alternância como critério para estabelecer a Casa iniciadora das análise de MPs e que havia acordo prévio, que foi mudado posteriormente. As falas foram feitas em coletiva de 30 minutos realizada nesta quinta-feira, 23

“O Senado perde a razão, propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com uma truculência unilateralmente querendo instalar comissões mistas e eu repito que (as comissões) são palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias”.

Lira demonstrou incômodo com a possibilidade de retorno das comissões e disse que a Câmara é contra o modelo por ficar "subdimensionada", enquanto o Senado fica "superdimensionado”. O presidente da Câmara considera que as comissões são “antidemocráticas e infrutíferas” e diz ter recebido “solicitação expressa do governo federal para a manutenção do rito atual”, com votações indo direto aos Plenários.

Uma comissão mista é formada por 24 membros, de modo paritário, com 12 deputados e 12 senadores participando do colegiado. Ao todo, a Câmara tem 513 deputados, enquanto o Senado tem 81 representantes. As comissões mistas que analisam MPs foram suspensas durante o período da pandemia da Covid-19. Com isso, as medidas passaram a ser votadas pelos plenários da Câmara e do Senado.

