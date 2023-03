Gleisi diz que Moro quer se "vitimizar" e garante que Lula não tem desejo de vingança

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou que a relação entre a declaração do presidente Lula (PT) contra o senador Sérgio Moro (União Brasil) e a operação que prendeu criminosos que planejavam matar o parlamentar foi apenas uma “coincidência”. A deputada acrescentou que Lula não planeja vingança contra o ex-juiz da Lava Jato e apontou que Moro quis “se vitimizar” com o episódio.

“É óbvio que o ex-juiz Sérgio Moro vai querer se vitimizar, mas temos que esclarecer o que a Polícia Federal fez. A atuação por si só da Polícia Federal e essa operação deixam claro que o presidente Lula e esse governo não têm o objetivo de vingança ", pontuou Hoffmann em entrevista ao Uol, nesta quinta-feira, 23.

Hoffmann completou classificando Lula como uma pessoa "espontânea", e que é necessário contextualizar a declaração que ele deu durante entrevista ao site Brasil 247, nesta terça-feira, 21. Durante a conversa, Lula relembrou o período em que esteve preso em decorrência da Operação Lava Jato, e declarou que, ao ser questionado por parlamentares se estava tudo bem, ele respondia: “Só vai ficar bem quando eu foder com o Moro”.

Na tarde desta quarta-feira, 22, a Polícia Federal (PF) realizou a Operação Sequaz, que teve como principal objetivo desarticular um plano de extorsão mediante sequestro, elaborado por criminosos do PCC contra servidores públicos. A ação tinha como alvos o senador Sérgio Moro e o promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya.

