Gakiya descobriu plano do PCC contra Moro após falha na tentativa de resgatar Marcola

A tentativa falha do Primeiro Comando da Capital (PCC) em resgatar Marcola, líder da facção criminosa, resultou na descoberta do plano do grupo de sequestrar e executar o senador Sérgio Moro (União Brasil) e o promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya.

De acordo com Gakiya, que investiga a facção criminosa há 18 anos, a equipe intitulada “Sintonia Restrita” tinha como objetivo inicial resgatar o líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. No entanto, com o fracasso da ação, decidiram partir para a elaboração de um plano secundário, que consistia em atacar o ex-juiz e senador Sérgio Moro.

“Quando os indícios apontaram que um dos alvos era o Moro, avisamos à família dele. As provas foram confirmadas pela PF. O plano de atentado estava bem adiantado, com aluguel de chácaras”, afirmou Gakiya. “Nós acreditamos que ele (o plano) só não foi posto em prática porque faltou a ordem do Marcola”, acrescentou.

O promotor explica que o grupo “Sintonia Restrita” é responsável apenas por casos relativos a assassinatos e resgates. “Eles são responsáveis apenas por assassinatos e resgates. Não se envolvem em outras atividades, exceto tráfico de drogas”.

O líder do grupo criminoso permaneceu preso em Rondônia até janeiro deste ano, no entanto, foi transferido de volta para uma penitenciária federal de Brasília após a construção de uma muralha no presídio federal.