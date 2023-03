Após boatos sobre atrito, Rui Costa e Haddad se reúnem na Fazenda e posam abraçados

Após ruídos sobre um possível atrito entre os ministros da Fazenda e da Casa Civil, Fernando Haddad e Rui Costa se reuniram na sede da pasta econômica, em Brasília nesta quinta-feira, 23. Questionados sobre existência de um possível mal-estar entre ambos, Costa negou: "olha o sorriso dele e o sorriso meu", disse, abraçado em Haddad. Os dois fizeram questão de posar juntos para as câmeras.

O ministro da Fazenda afirmou que o encontro serviu para alinhar pautas. "Conversamos sobre tudo, muita coisa para falar, alinhar", afirmou. Haddad limitou-se a dizer que foram tratados temas como questões envolvendo o Comitê de Política Monetária (Copom) e rito de tramitação das medidas provisórias (MPs), assunto que enfrenta embates entre Câmara e Senado e ameaça a aprovação de MPs editadas pelo governo federal.

Na última terça-feira (21), Haddad foi ao Planalto participar da reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) com Costa e esperou 45 minutos pelo início do encontro. Irritado, ele deixou o local e voltou ao Ministério da Fazenda. Ele acabou sendo representado pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

Além do desgaste da espera, como mostrou a colunista do Estadão Vera Rosa, há no governo uma disputa de bastidor entre Haddad e Costa, inclusive em torno do arcabouço fiscal. Os dois negam atritos.

