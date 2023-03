O POVO News: PF desarticula plano do PCC de matar Moro; veja novas informações

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 22°, sua 56ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a operação da Polícia Federal (PF) para desarticular um grupo criminoso que, de acordo com as investigações, planejava sequestrar e matar autoridades. Um dos alvos seria o senador Sérgio Moro (União Brasil).

Além disso, o programa comenta sobre a reunião do Copom para definição da taxa básica de juros e a decisão da Comissão de Segurança Pública do Senado de convidar para depor o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), com o objetivo de explicar o esquema de espionagem revelado pelo jornal O Globo.

Veja mais informações ao vivo:



Tem também uma polêmica envolvendo o deputado federal André Fernandes (PL) em sessão desta terça-feira, 21, da Câmara dos Deputados. Durante pronunciamento em que faz críticas ao governo Lula (PT), o bolsonarista cearense se descontrolou e danificou com um tapa o microfone da tribuna, quebrando o equipamento.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage. Os deputados estaudias Fernando Mineiro (PT-RN) e Sargento Gonçalves (PL-RN) falam sobre as atualizações dos ataques no Rio Grande do Norte.



O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

