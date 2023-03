O POVO News: Lula ataca Sérgio Moro e senador rebate: "Fala de baixo calão"

A edição traz as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 21°, sua 55ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre os ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao senador e ex-juiz da Lava-Jato, Sérgio Moro (União Brasil) e a resposta dele ao presidente.

Além disso, o programa comenta sobre a reunião do Copom para definição da taxa básica de juros, e sobre a posse de Michelle Bolsonaro no PL Mulher, nesta terça-feira, 21.

A edição traz informações sobre a participação do presidente Lula na celebração do Dia da Luta contra Discriminação Racial e a viagem do petista ao Nordeste, antes de sua ida para a China.

O programa ainda conta com uma entrevista com Cláudio Consídera, Coordenador de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE), para comentar sobre o que o PIB do Nordeste diz sobre o Brasil.

Assista ao vivo:

Atualizações dos ataques no Rio Grande do Norte, assim como as declarações da deputado estadual Isolda Dantas (PT-RN) sobre os casos serão abordadas na edição de hoje.

Tem também a tensão nos Estados Unidos após as declarações do ex-presidente Donald Trump. Barricadas perto da Trump Tower, polícia em alerta máximo e jornalistas do lado de fora da promotoria de Manhattan: Nova York aguardava o provável indiciamento do ex-presidente.

O presidente Lula ainda deu uma entrevista ao Portal 247 e o momento será analisado no programa desta terça-feira, 21. Nela, o presidente se emocionou ao falar sobre seu tempo preso.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Raquel Gomes.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



