Dino pretende remover da Câmara projetos elaborados pelo governo Bolsonaro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prevê que o Congresso Nacional retire os projetos de lei sugeridos pelo governo do ex-presidente Bolsonaro (PL). Na semana passada, o ministro apresentou a proposta ao presidente Lula (PT).

Dentre as sugestões que deverão ser excluídas da Câmara, está o projeto de lei que pretende estabelecer critérios para extração de minérios e aproveitamento energético em terras indígenas. De acordo com o atual governo, a aprovação da lei viabilizaria o garimpo ilegal nas reservas indígenas, o que poderia ocasionar em cenários conturbados, tais como a tragédia no território yanomami. As informações são do blog da jornalista Andréia Sadi.

O projeto já foi analisado por muitas comissões, o que pode dificultar o processo de retirada da Câmara. Os ex-ministros Sérgio Moro (Justiça) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) estão entre os parlamentares que assinaram o documento, enviado no ano de 2020 para o Congresso.

Dino também visa encerrar propostas que modificam os critérios necessários para classificar as atitudes de militares e agentes de segurança durante operações. O texto aponta que são consideradas situações de injusta agressão a prática de “conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal”, “restringir a liberdade da vítima” e “portar ou utilizar arma de fogo”. De acordo com o atual ministro, o projeto de lei pode desvirtuar as regras e criar uma inédita presunção de legítima defesa. Esta sugestão, por sua vez, foi assinada pelos ex-ministros Sérgio Moro, Jorge Oliveira e Fernando Azevedo e não tem relator designado.

A retirada do PL que amplia a posse e porte de armas também é uma sugestão a ser excluída do Congresso. O presidente Lula decretou no primeiro dia de governo a revogação de normas editadas por Jair Bolsonaro que facilitam o acesso a armas e munições.

A gestão também quer retirar projeto de lei que trata sobre o regras para utilização das redes sociais, tendo em vista que o texto pode limitar a remoção de perfis falsos das redes sociais. O documento é assinado por Anderson Torres (ex-ministro da Justiça) e Gilson Machado (ex-ministro do Turismo).

