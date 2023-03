TRT debate o poder feminino com mulheres cearenses inseridas na política

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região realizou o Colóquio “O Poder das Mulheres e as Mulheres no Poder”, durante a manhã desta sexta-feira, 17. O encontro faz parte da programação do órgão para o Mês da Mulher.

O evento contou com a participação da vice-governadora do Ceará Jade Romero (MDB), da senadora suplente Augusta Brito (PT) e ocorreu no auditório do Anexo II. “Importante debate, envolvendo representantes dos Três Poderes e da imprensa, sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea", escreveu Jade Romero, em suas redes sociais, sobre o Colóquio.

No evento, as convidadas comentaram sobre suas trajetórias na política. A senadora Augusta Brito escreveu, também em suas redes sociais, que abordou também os debates sobre os espaços da mulher nos ambientes de poder. “Falando um pouco da nossa trajetória política e a importância de ocupar os espaços! Vamos Juntas!”, escreveu.

Colóquio "O poder das Mulheres e as Mulheres no Poder" realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Foto: João Filho Tavares/ O POVO)



A jornalista e diretora-executiva de Redação do O POVO, Ana Naddaf, também participou do evento, ao lado da juíza do TJCE, Débora Cavalcante, e da Procuradora do Trabalho, Andrea da Rocha.

As representantes de cada um dos Poderes da República participaram da roda de conversa compartilhando suas experiências e desafios cotidianos.



