PF prende homem que sentou na cadeira de Moraes durante ataque golpista

Fábio Oliveira foi encontrado em Penápolis, no interior paulista

A oitava fase da Operação Lesa Pátria prendeu, nesta sexta-feira, 17, o homem que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e xingou o magistrado durante a invasão golpista aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Fábio Oliveira foi encontrado em Penápolis, no interior paulista.

Na época da invasão, circulou nas redes sociais uma foto mostrando que terroristas golpistas tinham quebrado a porta da sala de Moraes durante invasão ao prédio da Corte, na tarde do dia 8 de janeiro. Em um vídeo, Fábio aparece na cadeira do ministro e, sentado na poltrona, ele xinga o magistrado de "vagabundo".

Com a derrota a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral para presidente de República, bolsonaristas de todo o Brasil invadiram prédios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Também passaram a acampar em frente a quartéis, pedindo um golpe militar.

Fábio é apontado com um dos homens que lideraram caravanas do interior paulista rumo a Brasília. Penápolis tem pouco mais de 60 mil habitantes. Bolsonario obteve maioria de votos na cidade, com quase 66% de votos. Dois ônibus da cidade foram enviados para o Distrito Federal e chegaram a ser apreendidos pela Polícia Federal.

Policiais federais cumprem 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. A nova fase da operação já prendeu também a mulher que pichou estátua da Justiça no STF.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.