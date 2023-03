Ministro do STF Ricardo Lewandowski deve antecipar aposentadoria para abril

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), completa 75 anos em maio e considera antecipar sua aposentadoria para abril.

As informações são da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo. O ministro está no Supremo Tribunal Federal desde 2006, quando foi indicado pelo atual presidente, durante seu segundo mandato como chefe do Executivo Nacional.

De acordo com interlocutores, Lewandowski pensa em se aposentar na última semana de abril e busca um momento de conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre suas indicações para a vaga que irá surgir. Ele defende que o jurista Manoel Carlos de Almeida Neto o substitua na vaga.

Porém, há pressão externa para que Lula indique uma mulher negra para o cargo. Isso se dá porque, na história, apenas três mulheres ocuparam cadeiras do Supremo: Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Apenas mulheres brancas.

Neto foi secretário-geral da Corte e tem mais de uma década de experiência no Supremo Tribunal Federal.

Porém, o presidente afirmou à BandNews que "todo mundo compreenderia que ele merece", se indicasse Cristiano Zanin para o cargo. Advogado de Lula na época em que ele se defendia dos processos da operação Lava Jato, Zanin foi responsável pela viabilidade de candidatura de Lula nas eleições de 2022, por entrar com um pedido de habeas corpus no STF que levou à anulação das acusações contra o presidente.



Segundo a Emenda Constitucional 88/2015, “os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União devem se aposentar, compulsoriamente, aos 75 anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal”.

Há uma Proposta de Emenda à Constituição que estabelece que servidores públicos e ministros do Supremo Tribunal Federal serão aposentados compulsoriamente aos 70 anos de idade, tramitando pelo Congresso Nacional. A Proposta 159/19 chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

A ministra Rosa Weber, presidente do STF, também se aposenta neste ano. Desse modo, o presidente Lula indicará duas pessoas ao STF neste ano.

