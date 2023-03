'Maior desafio de Lula será pacificar o Brasil' diz novo presidente do STM

O novo presidente do Superior Tribunal Militar (STM), o brigadeiro Francisco Joseli Parente Camelo, disse acreditar que o maior desafio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o de pacificar o País. Em meio à tensão entre as Forças Armadas e o governo Lula 3, Camelo garantiu que as Forças contribuirão para a pacificação e consolidação da democracia no País.

"Ser presidente do STM é um desafio, diante da dificuldade que passa a conjuntura do nosso País", declarou, em discurso de posse como novo presidente da instituição na tarde desta quinta-feira, 16. De acordo com ele, é preciso equilíbrio e serenidade diante da atual conjuntura nacional e reafirmação da democracia.

Ao dirigir-se a Lula, ele afirmou: "Tenho convicção de que seu maior desafio será pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia no nosso país". O militar disse saber o quanto que o presidente da República se empenha para levar à população "a certeza de que não estão sozinhos". "Sei dos sonhos de Lula de um Brasil cada vez mais justo."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo presidente do STM garantiu que as Forças Armadas sob comando de Lula, "contribuirão para a consolidação da democracia". De acordo com ele, a Justiça Militar tem cumprido seu papel mesmo em momentos traumáticos da história e garantiu "prioridade absoluta" de sua gestão em julgar crimes militares, além de contribuir para uma orientação mais sólida entre os Poderes.

Camelo declarou que irá requerer assento da Justiça Militar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). "Queremos levar nossa sede para área dos tribunais superiores", comentou.

Tags