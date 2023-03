Lula se encontra com esposa de tesoureiro do PT morto por bolsonarista em Foz Iguaçu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, na manhã desta quinta-feira, 16, com a esposa e e os filhos de Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. O guarda municipal foi assassinado em julho do ano passado na própria festa de aniversário por um bolsonarista. Na época, o apoiador de Lula era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores na cidade.

O presidente esteve na cidade para a posse de Enio Verri como diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional. “Encontrei hoje em Foz do Iguaçu a família de Marcelo Arruda, covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar. Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e a seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai”, disse Lula em uma publicação nas redes sociais.

Encontrei hoje em Foz do Iguaçu a família de Marcelo Arruda, covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar. Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/4GlZJ3u7Nc Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 16, 2023

A Justiça Federal decidiu, em fevereiro deste ano, que a União deve pagar pensão alimentícia aos filhos do guarda municipal. A pensão será de R$ 1.312,16 para cada um dos três filhos menores de idade. Somado à pensão por morte de R$ 7.998,60, paga pela prefeitura de Foz do Iguaçu, o valor total recebido pelos filhos corresponderá ao salário do guarda municipal.